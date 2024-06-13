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БЖД назначила 14 дополнительных поездов к празднику «Купалье» в Александрии

13 июня 2024 10:47
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Александрия вновь собирает друзей. 6-7 июля в агрогородке Шкловского района развернется ежегодный масштабный праздник. А чтобы у каждого была возможность побывать на традиционном фесте и найти свою папараць-кветку, Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЖД назначила 14 дополнительных поездов к празднику «Купалье» в Александрии-1

Составляя график, уделили внимание деталям – учли время начала и окончания мероприятий. Так, 6 июля в соседний с Александрией городок Копысь в дополнение к регулярным будут курсировать девять составов из Могилева и Орши. А на маршрутах между Полоцком и Могилевом предусмотрена дополнительная остановка. Всего в дни проведения Купалья на станцию «Копысь» пассажиров будут доставлять 28 поездов региональных и межрегиональных линий. Приобрести билеты на них можно будет за 10 суток до даты отправления.

# Транспорт Беларуси # общество

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