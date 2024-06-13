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Марат Марков стал новым министром информации

13 июня 2024 09:28
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 13 июня, назначил Марата Маркова главой Министерства информации Беларуси.

Марат Марков стал новым министром информации-1

Фото: ont.by

До настоящего времени Марат Марков занимал пост председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» .

Марков Марат Сергеевич родился в 1969 году в Лунинце. Окончил военное училище (ныне Военная академия), а также юридический факультет Белорусского государственного университета и Академию управления при Президенте. Ранее занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Марат Марков

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