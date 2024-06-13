Марат Марков стал новым министром информации

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 13 июня, назначил Марата Маркова главой Министерства информации Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 13 июня, назначил Марата Маркова главой Министерства информации Беларуси.
Фото: ont.by
До настоящего времени Марат Марков занимал пост председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» .
Марков Марат Сергеевич родился в 1969 году в Лунинце. Окончил военное училище (ныне Военная академия), а также юридический факультет Белорусского государственного университета и Академию управления при Президенте. Ранее занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.