Марат Марков стал новым министром информации

До настоящего времени Марат Марков занимал пост председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» .

Марков Марат Сергеевич родился в 1969 году в Лунинце. Окончил военное училище (ныне Военная академия), а также юридический факультет Белорусского государственного университета и Академию управления при Президенте. Ранее занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.