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Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси

13 июня 2024 10:37
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси-1

Развивать социальную политику Беларуси будет Наталия Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве на должности заместителя министра.

Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси-4

Как отметила Наталия Павлюченко, приоритеты социальной политики неизменны: мы продолжим поддерживать уязвимые слои населения, а также популяризировать институт семьи. Главной задачей министр назвала приход демографической весны.

Марат Марков стал новым министром информации. Подробности

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталия Павлюченко

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