Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развивать социальную политику Беларуси будет Наталия Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве на должности заместителя министра.
Как отметила Наталия Павлюченко, приоритеты социальной политики неизменны: мы продолжим поддерживать уязвимые слои населения, а также популяризировать институт семьи. Главной задачей министр назвала приход демографической весны.
Марат Марков стал новым министром информации. Подробности.