Прямой эфир

ГПК: очередь грузового транспорта на въезд в Евросоюз выросла на 30%

22 сентября 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока западные соседи не хотят слышать призывы Беларуси о мирном диалоге и проводят учения, ситуация на границе остается сложной. Очередь на въезд в Евросоюз выросла на 30 %. И это лишь за выходные дни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: очередь грузового транспорта на въезд в Евросоюз выросла на 30%-2

В трех действующих пунктах пропуска стоят 1 710 большегрузов. На литовском направлении сейчас больше тысячи фур и еще 170 легковушек.

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» количество грузового транспорта с пятницы увеличилось на 255 единиц. Напомним, ситуация осложнилась после закрытия Польшей границ с нашей страной. Потоки распределили по другим направлениям, однако сопредельные стороны не ускорили свою работу. Так, за выходные латвийцы оформили 30 % большегрузов, а их литовские коллеги – всего 13 % от нормы. Вопрос открытия пунктов пропуска на польском направлении – пока остается открытым. 

# Государственная граница Беларуси # Граница

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент
22 сентября 2025 10:31

Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение
22 сентября 2025 08:31

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение

Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября
22 сентября 2025 07:45

Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября