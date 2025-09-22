ГПК: очередь грузового транспорта на въезд в Евросоюз выросла на 30%

Пока западные соседи не хотят слышать призывы Беларуси о мирном диалоге и проводят учения, ситуация на границе остается сложной. Очередь на въезд в Евросоюз выросла на 30 %. И это лишь за выходные дни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трех действующих пунктах пропуска стоят 1 710 большегрузов. На литовском направлении сейчас больше тысячи фур и еще 170 легковушек.

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» количество грузового транспорта с пятницы увеличилось на 255 единиц. Напомним, ситуация осложнилась после закрытия Польшей границ с нашей страной. Потоки распределили по другим направлениям, однако сопредельные стороны не ускорили свою работу. Так, за выходные латвийцы оформили 30 % большегрузов, а их литовские коллеги – всего 13 % от нормы. Вопрос открытия пунктов пропуска на польском направлении – пока остается открытым.