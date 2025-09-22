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Польша и Швеция начали первые совместные учения в Балтийском море

22 сентября 2025 10:37
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Польша вслед за перевооружением армии начала активно готовить ее к боевым действиям. Каким именно – пока не понятно. Видимо, таким же надуманным, как и угроза со стороны Беларуси. Так вот, Варшава проводит учения практически в режиме нон-стоп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Швеция начали первые совместные учения в Балтийском море-2

Сейчас полигоном для маневров стала акватория Балтийского моря. Причем впервые силы демонстрируют не только польские, но и шведские военные. 

А накануне Польша и Норвегия провели совместные учения. Так западный блок отрабатывает действия мгновенного и слаженного реагирования для уничтожения флота условного противника. Добавим, 16 сентября подразделения польской армии на побережье Балтийского моря устроили ракетные стрельбы. Использовали системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.

# Военные учения # Польша

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