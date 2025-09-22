Эксперт: лесть Европы Трампу говорит о слабости, которую он может использовать

Аналитик Джереми Шапиро полагает, что лесть со стороны европейских стран в адрес президента Америки Дональда Трампа свидетельствует об их слабости, которой он может воспользоваться в своих целях. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такая стратегия не приносит политических результатов, а только усиливает давление со стороны Вашингтона.

Во время своего визита в Великобританию Трамп встретился с королем Карлом III, и местные власти рассчитывали обсудить с ним украинский конфликт.

Ранее, в июле, США и ЕС подписали соглашение о торговле: на европейский экспорт был введен 15-процентный тариф, а Евросоюз обязался закупить американские энергоносители, топливо и оружие на сотни миллиардов долларов, а также инвестировать в экономику США.

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