Беларусь демонстрирует миролюбие и мирный характер своих намерений на всех уровнях. Страна открыта для всех, кто настроен дружелюбно и желает познакомиться с нашей культурой. А вот и подтверждение: с начала года Беларусь посетили более 174 тысяч иностранцев по безвизу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что самое интересное, большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. И это в то время, когда некоторые из них закрывают границы, продолжают публиковать фейки и всячески препятствуют нормализации диалога. Беларусь, в свою очередь, наоборот, делает шаги навстречу. Напомним, Президент принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца 2025 года.