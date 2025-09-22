С начала 2025-го Беларусь посетили более 174 тыс. иностранцев по безвизу

Беларусь демонстрирует миролюбие и мирный характер своих намерений на всех уровнях. Страна открыта для всех, кто настроен дружелюбно и желает познакомиться с нашей культурой. А вот и подтверждение: с начала года Беларусь посетили более 174 тысяч иностранцев по безвизу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.