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С начала 2025-го Беларусь посетили более 174 тыс. иностранцев по безвизу

22 сентября 2025 10:40
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Беларусь демонстрирует миролюбие и мирный характер своих намерений на всех уровнях. Страна открыта для всех, кто настроен дружелюбно и желает познакомиться с нашей культурой. А вот и подтверждение: с начала года Беларусь посетили более 174 тысяч иностранцев по безвизу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025-го Беларусь посетили более 174 тыс. иностранцев по безвизу-2

Что самое интересное, большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. И это в то время, когда некоторые из них закрывают границы, продолжают публиковать фейки и всячески препятствуют нормализации диалога. Беларусь, в свою очередь, наоборот, делает шаги навстречу. Напомним, Президент принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца 2025 года. 

# Туризм # Иностранцы в Беларуси

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