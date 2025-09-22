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Пушков: заявление Орбана вызвало ярость Запада

22 сентября 2025 10:45
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Пушков: заявление Орбана вызвало ярость Запада-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Запад утратил статус образца для подражания, и призвал страны идти своим путем. Сенатор Алексей Пушков заметил, что заявление вызывает недовольство в европейских столицах, где, по мнению сенатора, либеральная модель по-прежнему отстаивается, невзирая на внутренние проблемы. Об этом пишет РИА Новости.

«Это смелое заявление Орбана наверняка вызвало ярость и негодование в европейских либеральных столицах», – сказал он.

Орбан также предрек распад Европейского союза, если его экономическая стратегия не изменится, и призвал к перемене власти в Брюсселе. Он считает, что эра господства Запада закончилась и что будущее принадлежит Евразии и странам, способным отстаивать свои ценности.

Фото: instagram_orbanviktor

# Международная политика

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