Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Запад утратил статус образца для подражания, и призвал страны идти своим путем. Сенатор Алексей Пушков заметил, что заявление вызывает недовольство в европейских столицах, где, по мнению сенатора, либеральная модель по-прежнему отстаивается, невзирая на внутренние проблемы. Об этом пишет РИА Новости.

«Это смелое заявление Орбана наверняка вызвало ярость и негодование в европейских либеральных столицах», – сказал он.

Орбан также предрек распад Европейского союза, если его экономическая стратегия не изменится, и призвал к перемене власти в Брюсселе. Он считает, что эра господства Запада закончилась и что будущее принадлежит Евразии и странам, способным отстаивать свои ценности.

Фото: instagram_orbanviktor