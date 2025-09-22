Двое белорусов пострадали в результате удара украинских беспилотников в Крыму. Инцидент произошел в районе поселка Форос. Информацию подтвердили в МИД Беларуси. По данным внешнеполитического ведомства, наши соотечественники получили ранения средней степени тяжести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями Крыма. МИД Беларуси держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка. Накануне в результате атаки украинских беспилотников по Крыму погибли три человека, еще 16 получили ранения.