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Двое белорусов пострадали в результате удара украинских беспилотников в Крыму

22 сентября 2025 10:35
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Двое белорусов пострадали в результате удара украинских беспилотников в Крыму. Инцидент произошел в районе поселка Форос. Информацию подтвердили в МИД Беларуси. По данным внешнеполитического ведомства, наши соотечественники получили ранения средней степени тяжести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое белорусов пострадали в результате удара украинских беспилотников в Крыму-2

Дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями Крыма. МИД Беларуси держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка. Накануне в результате атаки украинских беспилотников по Крыму погибли три человека, еще 16 получили ранения. 

# МИД Беларуси # Беларусь-Россия # Россия

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