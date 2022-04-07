Один из первых в Беларуси межрегиональных мусорных полигонов создадут в Пуховичском районе

Новости Беларуси. В Минской области реализуют проект по твердым отходам. Он предусматривает создание на территории Пуховичского района современного полигона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже объявлен конкурс на его проектирование и строительство. В ближайшее время определятся с победителем и начнется возведение. Сюда планируют вывозить твердые коммунальные отходы из Пуховичского и Червенского районов.