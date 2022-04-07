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Один из первых в Беларуси межрегиональных мусорных полигонов создадут в Пуховичском районе

07 апреля 2022 16:03
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Новости Беларуси. В Минской области реализуют проект по твердым отходам. Он предусматривает создание на территории Пуховичского района современного полигона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из первых в Беларуси межрегиональных мусорных полигонов создадут в Пуховичском районе-1

Уже объявлен конкурс на его проектирование и строительство. В ближайшее время определятся с победителем и начнется возведение. Сюда планируют вывозить твердые коммунальные отходы из Пуховичского и Червенского районов.

Один из первых в Беларуси межрегиональных мусорных полигонов создадут в Пуховичском районе-4

Это будет один из первых межрегиональных мусорных полигонов в Беларуси. Сейчас в Минской области коммунальные отходы захораниваются на 35 полигонах. Все мини-полигоны выведены из эксплуатации.

# Мусор # общество # Фотофакт

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