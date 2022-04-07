«Знать всю внутреннюю кухню». Как можно стать грамотным руководителем и работают ли сегодня социальные лифты?

Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Юрий, вопрос к вам. Последнее время вы уже стоите у руля компании «Академфарм» и прошли путь от врача до руководителя. Как вы считает, именно так можно стать грамотным управленцем, когда ты свое предприятие знаешь от начала?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:

Нынешние социальные лифты, которые работали в свое время, сейчас не очень традиционные. Алена Родовская:

Как в том известном фильме «Москва слезам не верит»: эта история уже канула в лету. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нет, почему? Мне все-таки кажется, что, если ты работал какое-то время официантом, то ты будешь хорошим руководителем, директором ресторана. Ведь ты будешь знать всю внутреннюю кухню. Необязательно? Алена Родовская:

А с другой стороны, быть врачом и стать грамотным управленцем – это не одно и тоже. Юрий, как у вас было?