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«Знать всю внутреннюю кухню». Как можно стать грамотным руководителем и работают ли сегодня социальные лифты?

07 апреля 2022 16:16
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Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юрий, вопрос к вам. Последнее время вы уже стоите у руля компании «Академфарм» и прошли путь от врача до руководителя. Как вы считает, именно так можно стать грамотным управленцем, когда ты свое предприятие знаешь от начала?

«Знать всю внутреннюю кухню». Как можно стать грамотным руководителем и работают ли сегодня социальные лифты?-1

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:
Нынешние социальные лифты, которые работали в свое время, сейчас не очень традиционные.

Алена Родовская:
Как в том известном фильме «Москва слезам не верит»: эта история уже канула в лету.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нет, почему? Мне все-таки кажется, что, если ты работал какое-то время официантом, то ты будешь хорошим руководителем, директором ресторана. Ведь ты будешь знать всю внутреннюю кухню. Необязательно?

Алена Родовская:
А с другой стороны, быть врачом и стать грамотным управленцем – это не одно и тоже. Юрий, как у вас было?

«Знать всю внутреннюю кухню». Как можно стать грамотным руководителем и работают ли сегодня социальные лифты?-4

Юрий Микицкий:
У меня не было социального лифта в традиционном понимании этого слова. Речь идет о том, что наше поколение столкнулось с совершенно разными социальными моделями. Наверное, самое главное было – умение приспосабливаться, найти себя, естественно, инстинкт самовыживания. Плюс воспитание, образование, мотивация, желание выжить, сформироваться – это было основными движущими элементами в моей карьере.

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# Работа # общество # Алена Родовская # Юрий Микицкий # Наталья Надольская # Фотофакт

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