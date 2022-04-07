«Знать всю внутреннюю кухню». Как можно стать грамотным руководителем и работают ли сегодня социальные лифты?
Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юрий, вопрос к вам. Последнее время вы уже стоите у руля компании «Академфарм» и прошли путь от врача до руководителя. Как вы считает, именно так можно стать грамотным управленцем, когда ты свое предприятие знаешь от начала?
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:
Нынешние социальные лифты, которые работали в свое время, сейчас не очень традиционные.
Алена Родовская:
Как в том известном фильме «Москва слезам не верит»: эта история уже канула в лету.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нет, почему? Мне все-таки кажется, что, если ты работал какое-то время официантом, то ты будешь хорошим руководителем, директором ресторана. Ведь ты будешь знать всю внутреннюю кухню. Необязательно?
Алена Родовская:
А с другой стороны, быть врачом и стать грамотным управленцем – это не одно и тоже. Юрий, как у вас было?
Юрий Микицкий:
У меня не было социального лифта в традиционном понимании этого слова. Речь идет о том, что наше поколение столкнулось с совершенно разными социальными моделями. Наверное, самое главное было – умение приспосабливаться, найти себя, естественно, инстинкт самовыживания. Плюс воспитание, образование, мотивация, желание выжить, сформироваться – это было основными движущими элементами в моей карьере.
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