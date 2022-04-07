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Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?

07 апреля 2022 15:39
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Новости Беларуси. Бумеранг добра. Кристина Жуковец из Старых Дорог запустила благотворительный проект в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оказавшись в инвалидном кресле, девушка не опустила руки – стала инициатором «Мастерской добрых дел».

Как с помощью творческих идей помогают детям по всей стране – в материале Анны Куртасовой.

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-1

Эти кадры напоминают выставочные экспозиции в музее, но на самом деле мы находимся в «Мастерской добрых дел». Ее основатель – жительница Старых Дорог Кристина Жуковец. В свои 26, несмотря на ограниченные возможности, девушка запустила благотворительный проект.

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-4

Его цель – помочь больным детям и с помощью творчества.

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-7

Кристина Жуковец:
В соседнем городе Слуцке заболел ребенок. Тогда я спросила себя: а чем я могу помочь? На тот момент я уже активно занималась хенд-мейдом. Я подумала: а почему бы мне, если я раздариваю работы дома вокруг всем, не награждать людей, которые помогают другим? И когда вы приносите на полочку вот эту работу благотворительную, которая несет за собой еще жизнь ребенка, хочется больше и больше нести добра.

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-10

«Мастерская добрых дел» развивается в двух направлениях. Первый – площадка, где представлена хенд-мейд-продукция: игрушки, бельгийский шоколад, натуральная косметика, элементы домашнего декора. Каждый посетитель может приобрести любое понравившееся изделие.

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-13

Вырученные средства за продажу авторских работ перечисляются на благотворительный счет. Так каждый может стать частичкой доброго дела и спасти кому-то жизнь.

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-16

Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?-18

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Кристина Жуковец # Анна Куртасова # Фотофакт

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