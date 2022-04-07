Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?

Эти кадры напоминают выставочные экспозиции в музее, но на самом деле мы находимся в «Мастерской добрых дел». Ее основатель – жительница Старых Дорог Кристина Жуковец. В свои 26, несмотря на ограниченные возможности, девушка запустила благотворительный проект.

Кристина Жуковец:

В соседнем городе Слуцке заболел ребенок. Тогда я спросила себя: а чем я могу помочь? На тот момент я уже активно занималась хенд-мейдом. Я подумала: а почему бы мне, если я раздариваю работы дома вокруг всем, не награждать людей, которые помогают другим? И когда вы приносите на полочку вот эту работу благотворительную, которая несет за собой еще жизнь ребенка, хочется больше и больше нести добра.