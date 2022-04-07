Ей 26, она в инвалидном кресле и занимается хенд-мейдом. Как это помогает в лечении больных детей?
Новости Беларуси. Бумеранг добра. Кристина Жуковец из Старых Дорог запустила благотворительный проект в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оказавшись в инвалидном кресле, девушка не опустила руки – стала инициатором «Мастерской добрых дел».
Как с помощью творческих идей помогают детям по всей стране – в материале Анны Куртасовой.
Эти кадры напоминают выставочные экспозиции в музее, но на самом деле мы находимся в «Мастерской добрых дел». Ее основатель – жительница Старых Дорог Кристина Жуковец. В свои 26, несмотря на ограниченные возможности, девушка запустила благотворительный проект.
Его цель – помочь больным детям и с помощью творчества.
Кристина Жуковец:
В соседнем городе Слуцке заболел ребенок. Тогда я спросила себя: а чем я могу помочь? На тот момент я уже активно занималась хенд-мейдом. Я подумала: а почему бы мне, если я раздариваю работы дома вокруг всем, не награждать людей, которые помогают другим? И когда вы приносите на полочку вот эту работу благотворительную, которая несет за собой еще жизнь ребенка, хочется больше и больше нести добра.
«Мастерская добрых дел» развивается в двух направлениях. Первый – площадка, где представлена хенд-мейд-продукция: игрушки, бельгийский шоколад, натуральная косметика, элементы домашнего декора. Каждый посетитель может приобрести любое понравившееся изделие.
Вырученные средства за продажу авторских работ перечисляются на благотворительный счет. Так каждый может стать частичкой доброго дела и спасти кому-то жизнь.
Подробнее смотрите в видеоматериале.