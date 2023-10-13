Экстремальные гонки на знаменитых «Беларусах»! Как отмечает юбилей главный труженик полей от МТЗ?

Новости Беларуси. Мощный, надежный, универсальный. «Беларус» празднует юбилей. 70 лет назад с главного конвейера Минского тракторного завода сошел первый в Советском Союзе колесный серийный трактор МТЗ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня под знаменитым брендом выпускается более 120 моделей техники для всех климатических и эксплуатационных условий. Число изготовленных на заводе машин перевалило за 4 миллиона. С чего началась история главного труженика полей, расскажет Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Мощный, универсальный «Беларус». Трактор давно стал визитной карточкой и настоящим достоянием республики. За 77 лет на Минском тракторном выпустили больше 4 миллионов машин. Гордятся каждой. Но главное место в сердцах заводчан занимает самый первый – красавец МТЗ-2.

Этот колесный трактор был гораздо производительнее гусеничных, которые трудились на полях до МТЗ-2. Кроме того, он был прост в эксплуатации. Так, благодаря своему «первенцу» Минский тракторный быстро превратился в одно из крупнейших предприятий БССР. В 1955-м завод выпустил практически 20 тысяч тракторов. Уже тогда «Беларус» успешно продавался во все страны союза и даже производился в ГДР, Болгарии, Индии и Бирме.

Николай Зезетко, главный конструктор Минского тракторного завода:

Создавался он с 1949 года, трактор разработан в классической компоновке, здесь использованы простые узлы. На то время это был самый оптимальный вариант по работоспособности. Если сейчас сравнить, то ни одной детали одинаковой мы не найдем. МТЗ-2 весил всего три тонны. Меньше, чем некоторые современные легковушки. Максимальная скорость – 13 км/ч, в двигателе всего 37 лошадиных сил. Но именно этот трактор стал прародителем современных, мощных и надежных «Беларусов».

Сергей Сидорович, специалист по туризму Минского тракторного завода:

В 1958 году предприятие выпускает первый советский трактор с четырьмя ведущими колесами. Чтобы получить такую модель, наши конструкторы пошли на небольшую хитрость. Заменили переднюю ось у трактора на передний ведущий мост от грузового автомобиля ГАЗ-63. Получился четырехведущий колесный трактор. Его разработали для того, чтобы понять, будет ли техника пользоваться спросом с четырьмя ведущими колесами. Как мы сейчас видим, техника как раз таки и используется с четырьмя ведущими колесами.

Сегодня в линейке предприятия больше 120 наименований: от мотоблоков и мини-тракторов до мощнейших беспилотников. Внуки легендарного МТЗ-2 ушли далеко вперед. При этом разработка новых проектов не останавливается ни на минуту.

Николай Зезетко:

Сейчас мы работаем над выпуском трактора мощностью в 500 лошадиных сил. По нашим планам, в следующем году осенью он будет работать в поле. Универсальный, а главное, надежный сотрудник. Именно так называют «Беларусов» в агрокомбинате «Ждановичи». Предприятие тесно работает с МТЗ не один десяток лет. И сегодня представить работу хозяйства без этих тружеников полей просто невозможно.

Алексей Петруша, заместитель генерального директора – главный инженер агрокомбината «Ждановичи»:

Сельскохозяйственная техника работает в достаточно сложных условиях, мы видим, что сейчас происходит на улице. Но нашему аграрному году и погоде не прикажешь, поэтому техника всегда в экстремальных условиях работает, к примеру, как сейчас. Естественно, поломки есть. Тот, кто скажет, что импортные аналоги не ломаются, техника ломается вся. Важно то, как производители, мы в хозяйствах реагируем на эти поломки. С каждым годом техника МТЗ на самом деле совершенствуется. Кстати, водить такую тяжеловесную и неповоротливую с виду технику достаточно просто: в кабине все автоматизированно, а еще комфортно.

Виталий Войтович, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Работал с маленьких: МТЗ-80, МТЗ-82, на МТЗ-21, потом 30, 22. Это уже второй. Мощи хватает, нормальный трактор. Культивируем, солому убирали, косили. Работы хватает, не отдыхаем.

– А если бы предложили на другой пересесть?

– Нет, не пошел бы. Для отечественного машиностроения 70 лет – это не просто серьезный юбилей. Это целая веха истории. Так что встречать значимую дату на предприятии будут ярко и креативно.