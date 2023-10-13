Как отследить движение трактора в поле онлайн? Могилёвские картофелеводы нашли инновационное решение

Ведущее картофелеводческое предприятие Могилевской области фермерское хозяйство «Диана» внедряет инновации уже 10 лет, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Дмитрий Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:

Движение в этом направлении было постепенным, но планомерным. Первое, с чего мы начали, – это с автоматизации процессов, связанных с автовождением в полях. Первый прибор, который мы поставили, – навигационный приемник, который позволил трактору двигаться без участия человека. Когда мой отец, глава хозяйства, увидел, что трактор, двигаясь по полю, может переместиться в любую точку поля и поехать не в загонку, а в том месте, где ему удобно, и потом вернуться на свой след, он сказал: да, это та система, которая нам нужна.

Работа в поле здесь начинается с вдумчивой работы в офисе. Хозяйство обрабатывает почти 4 000 гектаров земли. Самая дальняя точка – в 30 километрах от базы. Все поля оцифрованы. На этот скрупулезный процесс здесь потратили полтора года, зато теперь управлять техникой из офиса даже за 30 километров можно с точностью до 2,5 сантиметров на поле. И что особенно важно – поставить задачу механизатору так, чтобы он просто не мог выполнить ее некачественно.

Дмитрий Малиновский:

На данный момент у нас полностью автоматизировано опрыскивание. Опрыскиватель идет по линии, и человек не вмешивается в технологический процесс. То есть там, где он опрыскивал один раз, второй раз он не будет опрыскивать. Внесение удобрений и посев зерна. С помощью телеметрии можно отследить движение трактора за целый день, узнать, с какой скоростью он двигается, сколько спутников ловит, работает ли двигатель.

Это движение тракторов в реальном времени. Они в данный момент работают, и вот их траектория движения. То есть я могу видеть, насколько правильно они двигаются по полю, насколько эффективно они здесь работают. Системой такого мониторинга охвачена половина сельхозтехники предприятия.