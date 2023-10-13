Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве
Вплотную к цифровым технологиям подошли в хозяйстве «Газовик-Сипаково», где ставку делают на производство молока и мяса, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Средний удой коровы здесь – 22-24 литра. В сутки хозяйство производит до 40 тонн молока. Показатели – одни из лучших в области. Такие цифры требуют крепкой кормовой базы, а значит и высокой продуктивности от растениеводства.
За последние шесть лет здесь прошло несколько этапов точного земледелия, среди них – оцифровка полей и установка автопилотов. Определить их присутствие в хозяйстве можно по эстетике поля, когда каждый ряд прочерчен, словно под линейку. За красотой стоит эффективность, но относительно нее у главного агронома были сомнения.
Сергей Иванов, главный агроном филиала «Сельскохозяйственное производство «Газовик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»:
Это все стоит немалых денег – автопилотирование, доработки. Думаешь, прогорит, не прогорит. Не прогорели – угадали. Риск оправдывает себя. Там на средствах защиты сэкономили, тут – на семенах. Как говорится, грамм, грамм, да будет килограмм. Так и есть – все в копилочку идет, налаживается. За цифрой будущее. Это будет работать, и этим стоит работать.
Один из последних экспериментов шкловского хозяйства – агрохимический анализ почвы, который позволяет выполнить грамотный расчет внесения удобрений. Знания о том, что реально находится в почве, – это не только фундамент урожайности, но и существенная экономия.
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Синие зоны менеджмента – здесь необходимо было вносить фосфор-1 и 2 до 1,5 центнера в физическом весе. А где красные зоны – это были нехватки фосфорных удобрений. Там приходилось вносить по 2-2,2 центнера в физическом весе фосфорных удобрений. На этом поле мы сэкономили 2,5 тонны фосфорных удобрений. Если в денежном выражении, это порядка 4 000 белорусских рублей.
С учетом того, что опыт проводили на поле площадью всего 50 гектаров, можно только представить экономическую выгоду со всей пашни, чьи масштабы составляют 5 000. В хозяйстве уже подсчитали – имея на руках реальную картину плодородия своих земель, только на дробном внесении удобрений сэкономить можно миллионы рублей. Но сколько нужно времени, чтобы цифра охватила всю отрасль АПК?
Владимир Колачев, специалист технологий земледелия:
Цифру и срок не сможет сказать никто. Давайте будем говорить в открытую – сегодня мы живем в такой век, когда спустя полгода может появиться что-то новое, продлить цифровизацию. Это процесс, который нельзя будет остановить и сказать: я закончил, все сделано, и я буду с этим работать. Нет. Это все развивается ежедневно, регулярно. Зачастую наши айтишники умудряются создать 3-4 обновления, пока мы еще не справились с первым.
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