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Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве

13 октября 2023 17:47
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Вплотную к цифровым технологиям подошли в хозяйстве «Газовик-Сипаково», где ставку делают на производство молока и мяса, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Средний удой коровы здесь – 22-24 литра. В сутки хозяйство производит до 40 тонн молока. Показатели – одни из лучших в области. Такие цифры требуют крепкой кормовой базы, а значит и высокой продуктивности от растениеводства.

Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве-1

За последние шесть лет здесь прошло несколько этапов точного земледелия, среди них – оцифровка полей и установка автопилотов. Определить их присутствие в хозяйстве можно по эстетике поля, когда каждый ряд прочерчен, словно под линейку. За красотой стоит эффективность, но относительно нее у главного агронома были сомнения.

Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве-4

Сергей Иванов, главный агроном филиала «Сельскохозяйственное производство «Газовик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»:
Это все стоит немалых денег – автопилотирование, доработки. Думаешь, прогорит, не прогорит. Не прогорели – угадали. Риск оправдывает себя. Там на средствах защиты сэкономили, тут – на семенах. Как говорится, грамм, грамм, да будет килограмм. Так и есть – все в копилочку идет, налаживается. За цифрой будущее. Это будет работать, и этим стоит работать.

Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве-7

Один из последних экспериментов шкловского хозяйства – агрохимический анализ почвы, который позволяет выполнить грамотный расчет внесения удобрений. Знания о том, что реально находится в почве, – это не только фундамент урожайности, но и существенная экономия.

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Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве-10

Синие зоны менеджмента – здесь необходимо было вносить фосфор-1 и 2 до 1,5 центнера в физическом весе. А где красные зоны – это были нехватки фосфорных удобрений. Там приходилось вносить по 2-2,2 центнера в физическом весе фосфорных удобрений. На этом поле мы сэкономили 2,5 тонны фосфорных удобрений. Если в денежном выражении, это порядка 4 000 белорусских рублей.

Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве-13

С учетом того, что опыт проводили на поле площадью всего 50 гектаров, можно только представить экономическую выгоду со всей пашни, чьи масштабы составляют 5 000. В хозяйстве уже подсчитали – имея на руках реальную картину плодородия своих земель, только на дробном внесении удобрений сэкономить можно миллионы рублей. Но сколько нужно времени, чтобы цифра охватила всю отрасль АПК?

Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве-16

Владимир Колачев, специалист технологий земледелия:
Цифру и срок не сможет сказать никто. Давайте будем говорить в открытую – сегодня мы живем в такой век, когда спустя полгода может появиться что-то новое, продлить цифровизацию. Это процесс, который нельзя будет остановить и сказать: я закончил, все сделано, и я буду с этим работать. Нет. Это все развивается ежедневно, регулярно. Зачастую наши айтишники умудряются создать 3-4 обновления, пока мы еще не справились с первым.

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# Сельское хозяйство # общество # Сергей Иванов # Юлия Мычка # Фотофакт

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