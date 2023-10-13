Оцифровка полей и установка автопилотов. Рассказываем, какие эксперименты проводят в шкловском хозяйстве

Вплотную к цифровым технологиям подошли в хозяйстве «Газовик-Сипаково», где ставку делают на производство молока и мяса, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Средний удой коровы здесь – 22-24 литра. В сутки хозяйство производит до 40 тонн молока. Показатели – одни из лучших в области. Такие цифры требуют крепкой кормовой базы, а значит и высокой продуктивности от растениеводства.

За последние шесть лет здесь прошло несколько этапов точного земледелия, среди них – оцифровка полей и установка автопилотов. Определить их присутствие в хозяйстве можно по эстетике поля, когда каждый ряд прочерчен, словно под линейку. За красотой стоит эффективность, но относительно нее у главного агронома были сомнения.

Сергей Иванов, главный агроном филиала «Сельскохозяйственное производство «Газовик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»:

Это все стоит немалых денег – автопилотирование, доработки. Думаешь, прогорит, не прогорит. Не прогорели – угадали. Риск оправдывает себя. Там на средствах защиты сэкономили, тут – на семенах. Как говорится, грамм, грамм, да будет килограмм. Так и есть – все в копилочку идет, налаживается. За цифрой будущее. Это будет работать, и этим стоит работать.

Один из последних экспериментов шкловского хозяйства – агрохимический анализ почвы, который позволяет выполнить грамотный расчет внесения удобрений. Знания о том, что реально находится в почве, – это не только фундамент урожайности, но и существенная экономия. «Я могу в считаные секунды посчитать площадь поля». Показываем полезное приложение для аграриев – подробности здесь.

Синие зоны менеджмента – здесь необходимо было вносить фосфор-1 и 2 до 1,5 центнера в физическом весе. А где красные зоны – это были нехватки фосфорных удобрений. Там приходилось вносить по 2-2,2 центнера в физическом весе фосфорных удобрений. На этом поле мы сэкономили 2,5 тонны фосфорных удобрений. Если в денежном выражении, это порядка 4 000 белорусских рублей.

С учетом того, что опыт проводили на поле площадью всего 50 гектаров, можно только представить экономическую выгоду со всей пашни, чьи масштабы составляют 5 000. В хозяйстве уже подсчитали – имея на руках реальную картину плодородия своих земель, только на дробном внесении удобрений сэкономить можно миллионы рублей. Но сколько нужно времени, чтобы цифра охватила всю отрасль АПК?