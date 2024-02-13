В МАЗ обсудили предстоящий единый день голосования в рамках акции «Мы вместе. Нас миллионы!»

Пообщаться с лидерами мнений и оценить творчество белорусских артистов. К общегородской акции «Мы вместе. Нас миллионы!» присоединился еще один столичный промышленный гигант. Встреча прошла на Минском автомобильном заводе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прямо в цеху для работников выступили звезды белорусской эстрады. Подготовили яркие вокальные номера и живую танцевальную программу. Кроме того, с руководством компании поговорили о предстоящей электоральной кампании. Ведь единый день голосования пройдет в стране впервые. И важно, чтобы каждый понимал значимость этого события и сделал свой выбор.

Сергей Евтуховский, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

25 числа этого месяца у нас очень серьезное мероприятие, значимое в нашем государстве. Мы все хотим, чтобы наша страна жила хорошо, счастливо и была возможность трудиться и получать вознаграждение достойное за этот труд.

Акция продлится до 23 февраля. Помимо предприятий и организаций, она охватит и торговые центры, поликлиники и больницы.