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Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» прошёл в Октябрьском районе Минска

13 февраля 2024 18:39
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Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» продолжает свой маршрут по Минску. В этот раз он объединил более полутысячи неравнодушных жителей Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» прошёл в Октябрьском районе Минска-1

Концерт прошел на базе спортивно-культурного центра университета культуры и искусств. В зале собрались представители общественных объединений, работники предприятий и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Деньги, вырученные за билеты, направят на поддержку особенных ребят, проживающих в Октябрьском районе. Помимо концертной программы, маленьким зрителям с непростыми диагнозами вручили памятные подарки.

Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» прошёл в Октябрьском районе Минска-4

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Каждый человек в нашей стране должен почувствовать, что он нужен. Для нашего университета это особенно важно, потому что мы так надеемся, что мы готовим культурное будущее нашей страны.

Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» прошёл в Октябрьском районе Минска-7

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Всегда откликаюсь, когда зовут и к деткам, и в дома инвалидов, и в дома престарелых. Я думаю, так надо делать всегда. Это воздается обязательно.

Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» прошёл в Октябрьском районе Минска-10

Напомним, стартовал марафон 18 января. Организаторы взяли под крыло 44 ребенка с ограниченными возможностями. До 16 февраля в каждом районе столицы будут проходить акции, концерты, выставки. А собранные средства пойдут на помощь детям.

# Благотворительная акция # общество # Александр Солодуха # Новости Минска и Минской области

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