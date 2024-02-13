Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» прошёл в Октябрьском районе Минска

Благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» продолжает свой маршрут по Минску. В этот раз он объединил более полутысячи неравнодушных жителей Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концерт прошел на базе спортивно-культурного центра университета культуры и искусств. В зале собрались представители общественных объединений, работники предприятий и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Деньги, вырученные за билеты, направят на поддержку особенных ребят, проживающих в Октябрьском районе. Помимо концертной программы, маленьким зрителям с непростыми диагнозами вручили памятные подарки.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Каждый человек в нашей стране должен почувствовать, что он нужен. Для нашего университета это особенно важно, потому что мы так надеемся, что мы готовим культурное будущее нашей страны.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Всегда откликаюсь, когда зовут и к деткам, и в дома инвалидов, и в дома престарелых. Я думаю, так надо делать всегда. Это воздается обязательно.