Мы ставим задачу производственного туризма. Как прошла встреча председателя Гомельского облисполкома с молодёжью?

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Вопросы, которые возникают в процессе общения, мы берем на вооружение, чтобы реализовать. Когда у нас была первая встреча с коллективами трудовой молодежи сельхозорганизаций, мы увидели, как им интересно общение. Мы, конечно, показываем на одной из лучших баз производственной деятельности. Это были Тихиничи. Люди увидели, что сегодня можно работать в сельском хозяйстве. Как бы мы ни говорили, это одна из перспектив развития. Сейчас мы очень много открываем интересных производств и ставим задачу производственного туризма. Для чего это нужно? Чтобы молодежь видела, кто чем занимается.