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Мы ставим задачу производственного туризма. Как прошла встреча председателя Гомельского облисполкома с молодёжью?

30 августа 2021 06:41
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Новости Беларуси. Разговор без галстуков с руководством региона – у костра и в максимально неформальной обстановке – в таком непривычном формате прошел открытый диалог в Жлобинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы ставим задачу производственного туризма. Как прошла встреча председателя Гомельского облисполкома с молодёжью?-1

Задать представителям власти свой вопрос в доверительной беседе предоставилась возможность участникам туристического слета работающей молодежи «Единство-2021». Среди затронутых тем – жилищный вопрос для молодых специалистов и уровень зарплат на первых рабочих местах.

Мы ставим задачу производственного туризма. Как прошла встреча председателя Гомельского облисполкома с молодёжью?-4

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Вопросы, которые возникают в процессе общения, мы берем на вооружение, чтобы реализовать. Когда у нас была первая встреча с коллективами трудовой молодежи сельхозорганизаций, мы увидели, как им интересно общение. Мы, конечно, показываем на одной из лучших баз производственной деятельности. Это были Тихиничи. Люди увидели, что сегодня можно работать в сельском хозяйстве. Как бы мы ни говорили, это одна из перспектив развития. Сейчас мы очень много открываем интересных производств и ставим задачу производственного туризма. Для чего это нужно? Чтобы молодежь видела, кто чем занимается.

Мы ставим задачу производственного туризма. Как прошла встреча председателя Гомельского облисполкома с молодёжью?-7

К слову, встречать туристов готовы порядка 25 производств из 13 районов региона. Они могут увидеть своими глазами перспективы в обработке алмазов, строительстве суперкомбайнов или в производстве шоколада.

# Молодежь Беларуси # общество # Геннадий Соловей # Фотофакт

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