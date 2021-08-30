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В витебских школах появятся аграрные классы. Какие льготы будут иметь их выпускники?

30 августа 2021 06:48
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Новости Беларуси. Сразу в 12 школах Витебска в новом учебном году откроются классы аграрной направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 сентября изучать основы сельского хозяйства начнут десятиклассники.

В витебских школах появятся аграрные классы. Какие льготы будут иметь их выпускники?-1

Только в средней школе № 14 за парты сядут около 20 учеников, которые решили поступать в учебные заведения сельскохозяйственного профиля. Ребята прошли собеседование, а средний балл аттестата у них не меньше шести. Для учеников агроклассов разработана специальная программа обучения по некоторым предметам.

В витебских школах появятся аграрные классы. Какие льготы будут иметь их выпускники?-4

Наталья Якименко, директор средней школы № 14 Витебска:
В данном классе химия и биология изучаются на повышенном уровне. Организованно проведение факультативного занятия «Введение в аграрные профессии», в рамках которого предусмотрено сотрудничество с такими учреждениями образования, как лужеснянский аграрно-технический колледж, академия ветеринарной медицины, посещение сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз». Будет организовано проведение аграрных суббот, где учащиеся, родители и педагоги смогут посетить сельскохозяйственные предприятия нашего района и области.

В витебских школах появятся аграрные классы. Какие льготы будут иметь их выпускники?-7

Выпускники аграрных классов имеют преимущества при поступлении в учреждения образования сельскохозяйственной направленности. В частности, зачисление без вступительных экзаменов при наличии в аттестате отметок не ниже семи баллов по спецпредметам.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Якименко # Фотофакт

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