В витебских школах появятся аграрные классы. Какие льготы будут иметь их выпускники?

Новости Беларуси. Сразу в 12 школах Витебска в новом учебном году откроются классы аграрной направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 сентября изучать основы сельского хозяйства начнут десятиклассники.

Только в средней школе № 14 за парты сядут около 20 учеников, которые решили поступать в учебные заведения сельскохозяйственного профиля. Ребята прошли собеседование, а средний балл аттестата у них не меньше шести. Для учеников агроклассов разработана специальная программа обучения по некоторым предметам.

Наталья Якименко, директор средней школы № 14 Витебска:

В данном классе химия и биология изучаются на повышенном уровне. Организованно проведение факультативного занятия «Введение в аграрные профессии», в рамках которого предусмотрено сотрудничество с такими учреждениями образования, как лужеснянский аграрно-технический колледж, академия ветеринарной медицины, посещение сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз». Будет организовано проведение аграрных суббот, где учащиеся, родители и педагоги смогут посетить сельскохозяйственные предприятия нашего района и области.