Важны ширина сиденья и высота стула. Как выбрать детское кресло для учёбы?

Мария Кронда, корреспондент:

Макар, пошли выбирать тебе кресло. Какое тебе больше всего нравится по цвету? Макар Дежинский, ученик 5-го класса:

Черное.

Мария Кронда:

Черное? Я думала, тебе оранжевое понравится, нет? Присядь, посмотрим, как тебе будет. Это Макар. Без пяти минут пятиклассник этим утром на пару с братом первоклашкой отправился на шопинг. Перед мальчишками стоит непростая задача – выбор идеального кресла для рабочего места. Мария Кронда:

Ну как?

Макар Дежинский:

Нормально. Вот здесь можно опускать и поднимать. Мария Кронда:

Класс. Расскажи про свое рабочее место. Макар Дежинский:

Я там читаю, мультики смотрю на компьютере. От разнообразия мебели глаза разбегаются. На помощь ребятам приходит заботливая мама.

Елена Дежинская, мама школьников:

Для меня как для мамы очень важно, чтобы кресла были удобные, функциональные. Я обращаю внимание на то, чтобы осанка у ребят всегда была ровная, это очень важно. Дети мои разного возраста, поэтому я выбираю кресло под стол, который у нас есть. Очень здорово, когда мебель может регулироваться.

Однозначно – выполнять домашку необходимо с комфортом. Выбирая стул для школьника, учитывайте следующие правила. Первое – ориентир на стол. Дистанция между передним краем парты и креслом должна быть 4 сантиметра. Второе – рост. Правильная высота стула та, что равна длине голени ребенка. Стопы при сидении должны целиком прилегать к полу, а колени находиться под углом примерно 90 градусов.

Татьяна Островская, заведующая отделением гигиены детей и подростков, врач-гигиенист отдела гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

К ширине сиденья тоже есть определенные требования, она должна быть не менее, чем 2/3 бедра, и не более, чем ¾ бедра. Если стул будет очень широкий. Это приведет к тому, что ребенок не сможет опереться на спинку. А если стул будет неглубокий, то он может оказаться зажатым между столом и стулом.

Спинка у стула играет важную роль. Она снижает статическую нагрузку при сидении. Нижний ее край должен быть чуть ниже крестца, верхний – под лопатками. Современная мебель походит на трансформера и готова удовлетворить запросы любого школьника. «Растущие» столы и кресла фавориты не только у детишек, но и у их родителей. А что говорят эксперты?

Татьяна Островская:

Растущая мебель больше предпочтительна для учреждений образования, потому что должна и долговечной быть. Родителю лучше покупать стул с фиксированной высотой, потому что у растущей мебели не все параметры растут. В основном растет только высота, ширина сиденья не растет. Но такой вариант тоже возможен, потому что стул должен соответствовать росту, это основной критерий.