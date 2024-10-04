Лукашенко рассказали, как готовят кадры для сельского хозяйства

Усилить поддержку строительства жилья на селе пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобный подход должен быть не только в отношении работников АПК, но и других специалистов. Нельзя стягивать все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям. Что касается Пинского района, местное хозяйство «Парохонское» заслуженно считается одним из лучших в стране. И с кадрами вопросов нет – предприятие сотрудничает с местной школой. Здесь обучаются порядка 350 детей. Недавно начала работу профильная группа аграрной направленности.
Четверо детишек, которые работают...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они заключили уже договор с хозяйством?
– Нет, они не заключили договор с хозяйством. Мы просто-напросто для обучения этих детей заключили с Белорусским государственным университетом договор на сотрудничество и с ОАО «Парохонским». То есть экскурсии, обучение, знакомство и проведение...
– Ну понятно.
– У нас одна особенность. С 2009 года у нас организована подготовка детей, профессиональная подготовка 10-11 классов, обучение профессии тракториста, машинистка.
– Сколько вы лет их обучаете?
– Ну вот уже за 15 лет.
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