В Минской области убрано 44% площадей под сахарную свёклу

А вот аграрии Минской области на страже продовольственной безопасности. Уже убрано почти 17 тысяч гектаров площадей, отведенных под сахарную свеклу. Это составляет 44% от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Накопано более 670 тысяч тонн сахарной свеклы. Урожайность выше к уровню прошлого года. Стратегическое значение сладкий корнеплод имеет и для Воложинских хлеборобов. Сельхозпредприятие «Агро-Дубинское» закрывает половину государственного заказа по району. Убрано свыше 80% площадей.

Геннадий Касперович, директор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

Всего отгружено свыше 16 тысяч тонн. Из них 12,5 тысячи государственного заказа. Всего планируем произвести и продать государству в пределах 35 тысяч тонн сахарной свеклы.

Завершают в хозяйстве и уборку кукурузы на зерно. В этом году урожай аграриев порадовал. С центнера получают 100 гектаров.