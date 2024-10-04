Лукашенко в Пинском районе: «Нужно страну за пять лет привести в полный порядок!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то мы подступались к Полесью. И была принята программа по возрождению Полесья. Как у нас, у чиновников, бывает, пошевелились туда-сюда, и на этом закончили. Что-то сделали, что-то не сделали. Надо вернуться к этому вопросу. И не распылять средства. Правительству уже команду дал, чтобы мы сконцентрировались на каких-то крупных проектах и направляли туда средства. Надо страну за пять лет привести в полный порядок. Придут дети, я уже говорил, дети у нас другие. Поэтому надо подготовить страну, чтобы дети могли этим путем идти. А для этого надо там, где нужно, порядок навести. Вот Полесье программа, юго-восток, Могилевская область и Гомельской часть области. Мы поняли, что правильно когда-то сделали, что начали возвращать так называемые чернобыльские районы к жизни. Сегодня видим, что поступили правильно. Думать надо нам принципиально, что делать с Витебской областью. Мы так и эдак… Могилевской кнут надо! Могилевской области нужен хороший кнут. Там отличные земли, есть все, просто разболтались.