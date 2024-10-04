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ГАИ усилит мониторинг на дорогах из-за уменьшения светового дня

04 октября 2024 14:32
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Каждый день, будь то праздники или будни, особое внимание в центральном регионе уделяют безопасности на дорогах. Только за 2024 год в Минской области произошло свыше 520 аварий, 80 человек погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с уменьшением светового дня ГАИ усиливает мониторинг на проезжей части и призывает участников дорожного движения быть особо внимательными.

ГАИ усилит мониторинг на дорогах из-за уменьшения светового дня-2

При осадках и в тумане включать ближний свет фар, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать излишних маневров и обгонов. Также следует выбирать безопасную скорость и учитывать состояние дорожного полотна. Особое внимание пешеходным переходам.

ГАИ усилит мониторинг на дорогах из-за уменьшения светового дня-4

Валентина Вериго, инспектор по ОАиП ГАИ УВД Минского облисполкома:
С особой осторожностью проезжайте пешеходные переходы, особенно при повороте. Не забывайте пристегиваться, а детей перевозите в удерживающих устройствах. Велосипедистам рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. 

Пешеходам важно использовать фликеры и следить за тем, чтобы они были заметны на переходах. Особенно в сельской местности.

# ГАИ

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