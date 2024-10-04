В Минской области в преддверии Дня учителя чествовали педагогов

День учителя традиционно в нашей стране отмечают в первое воскресенье октября. А в преддверии праздника педагогам – памятные подарки и букеты. Всего в отрасли образования центрального региона занято свыше 52 тысяч человек, из них 29 тысяч – это учителя. Многие работают в школах не первое десятилетие, а кто-то – целыми семейными династиями.

Ценность – люди. Большое богатство Минщины – это талантливые и успешные педагоги. Они ежедневно демонстрируют высокий профессионализм. Физики, математики, биологи, учителя языков и других предметов. На их знаниях строится наше первое понимание мира. Яна Сергеевна Ярота вспоминает те дни, когда бегала в Воложинскую среднюю школу № 1 с большим портфелем за знаниями. А сейчас сюда же, только уже размеренным и уверенным шагом, ходит на работу. Преподает белорусский язык и литературу.

Яна Ярота, учитель белорусского языка и литературы средней школы № 1:

Стаж работы у меня уже больше 10 лет. Каждый день действительно какой-то новый, он не похож на предыдущий, потому что работа педагога интересна и разнообразна.

Ежегодно в Минской области в преддверии профессионального праздника чествуют всех педагогов. Это добрая традиция. В 2024 году учителей встречали в Слуцке. Лучшие получили грамоты и благодарности за высокий профессионализм. Кстати, одна из почетных наград для педагогов – звание Заслуженный учитель Беларуси. В школах Минщины его носят 5 человек.