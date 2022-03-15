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Лукашенко раскрыл цели пятой колонны в Беларуси: события вокруг Украины являются прямым тому доказательством

15 марта 2022 18:01
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко раскрыл цели пятой колонны в Беларуси: события вокруг Украины являются прямым тому доказательством-1

Впереди нас ждут удары в спину. Идет противостояние, и речь идет о будущем. Западные партнеры уже сейчас готовят на своих базах агентов влияния. Так называемых спящих. Но мы-то бодрствуем.  

Лукашенко раскрыл цели пятой колонны в Беларуси: события вокруг Украины являются прямым тому доказательством-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева (а реально – из Вашингтона) пятая колонна – это, повторю, уже другие люди. Они обучаются под эгидой спецслужб США, стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств по аналогии с абвер-школами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им. Уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой новой элиты в различные сферы нашего общества, в государственный аппарат, прежде всего силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации. Ставятся задачи «ползучей» трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов, изменения политического курса страны. Очевидно, что конечная цель – Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством.  

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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