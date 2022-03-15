Лукашенко: «План «Перамога» предусматривал организацию серии терактов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы провели его без происшествий. Но посмотрите, какие надежды связывали с этим событием наши беглые. Разработанный экстремистской организацией так называемый план «Перамога» предусматривал организацию серии терактов на территории страны, что послужило бы поводом для социального взрыва. Кое-кто за рубежом не скрывал, что таковым могла бы послужить провокация с гибелью людей (это для них вообще был бы подарок), священнослужителей или иной сакральной жертвы. От этих идей они не отказываются и сегодня. К счастью, мы держим ситуацию под контролем. Исполнителям названных мною планов пора признать, что свой последний шанс реабилитировать себя перед спонсорами они потеряли в день референдума.

Это у них был час пик: получится, выведут на улицу народ, перевернут страну – деньги дадут. Не получится – денег не будет. Поэтому сегодня на голодном пайке рыщут по всей планете от США до Японии, чтобы найти деньги. Не получилось. Начали под разные программы, в данном случае – на войну в Украине. Слушайте, «Нет войне, нет войне!» – кричат везде, вы это слышите больше, чем кто-либо. А формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан. А под это просят деньги. Ну ясно, что, если даже деньги диаспора или кто-то за рубежом соберет и направит им, то 99 % этих денег осядет у них в карманах, как это было до сих пор. Наконец-то Запад начал это понимать и деньгами не разбрасывается. Может, потому, что уже у самих не так много их.

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