Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было
Международный день космонавтики отмечают 12 апреля. Для Беларуси этот праздник приобрел особую значимость. Марина Василевская успешно завершила миссию на МКС, став первой в истории суверенного государства женщиной-космонавтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщины должны летать в космос, а не отправляться на войну. А у Беларуси есть еще подготовленные девушки, которые в рамках сотрудничества с Россией будут готовы отправиться на МКС с миссией. Об этом накануне шла речь в Кремле, куда Президент нашей страны прибыл на переговоры со своим российским коллегой в рамках рабочего визита.
Примечательно, что день для двух государств был космически особенным. В Минске во Дворце Независимости чествовали причастных к полету первого гражданина Беларуси в космос и саму участницу полета. Марина Василевская удостоена самого высокого звания Герой Беларуси. А в это время с космодрома Восточный, где 2 года назад и была озвучена идея о реализации такой задумки в рамках Союзного государства, стартовала новейшая ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5». Наши страны и дальше готовы развиваться в созидательном направлении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам за космос. Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полета бы не было. Но мы договорились, что должна полететь белорусская женщина.
Владимир Путин, Президент России:
Вы предложили.
Александр Лукашенко:
Да. Из двух с лишним тысяч мы выбрали шестерых, потом двоих (основного космонавта и дублера) и договорились с «Роскосмосом» (с Юрой Борисовым), что они с большим удовольствием будут с нами работать по развитию целой космической программы. Мы хотим в течение будущего, может, через 2 года забросить на орбиту с россиянами новый спутник с разрешающей возможностью 25 сантиметров. Это сильное слово будет, мы работаем над ним. Уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами и забросим его. И будем в плане космонавтов работать вместе.
И все же куда большего внимания требуют вопросы безопасности. Александр Лукашенко подробно проинформировал Владимира Путина о ситуации на западных рубежах. Лидеры обменялись мнениями и по ситуации вокруг Украины. В целом общение продолжалось почти 4 часа. Сегодня работа двух Президентов в Москве продолжится. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщаются с космонавтами и обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере.
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