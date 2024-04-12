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Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было

12 апреля 2024 06:36
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Международный день космонавтики отмечают 12 апреля. Для Беларуси этот праздник приобрел особую значимость. Марина Василевская успешно завершила миссию на МКС, став первой в истории суверенного государства женщиной-космонавтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было-1

Женщины должны летать в космос, а не отправляться на войну. А у Беларуси есть еще подготовленные девушки, которые в рамках сотрудничества с Россией будут готовы отправиться на МКС с миссией. Об этом накануне шла речь в Кремле, куда Президент нашей страны прибыл на переговоры со своим российским коллегой в рамках рабочего визита.

Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было-4

Примечательно, что день для двух государств был космически особенным. В Минске во Дворце Независимости чествовали причастных к полету первого гражданина Беларуси в космос и саму участницу полета. Марина Василевская удостоена самого высокого звания Герой Беларуси. А в это время с космодрома Восточный, где 2 года назад и была озвучена идея о реализации такой задумки в рамках Союзного государства, стартовала новейшая ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5». Наши страны и дальше готовы развиваться в созидательном направлении.

Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам за космос. Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полета бы не было. Но мы договорились, что должна полететь белорусская женщина.

Владимир Путин, Президент России:
Вы предложили.

Александр Лукашенко:
Да. Из двух с лишним тысяч мы выбрали шестерых, потом двоих (основного космонавта и дублера) и договорились с «Роскосмосом» (с Юрой Борисовым), что они с большим удовольствием будут с нами работать по развитию целой космической программы. Мы хотим в течение будущего, может, через 2 года забросить на орбиту с россиянами новый спутник с разрешающей возможностью 25 сантиметров. Это сильное слово будет, мы работаем над ним. Уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами и забросим его. И будем в плане космонавтов работать вместе.

Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было-10

И все же куда большего внимания требуют вопросы безопасности. Александр Лукашенко подробно проинформировал Владимира Путина о ситуации на западных рубежах. Лидеры обменялись мнениями и по ситуации вокруг Украины. В целом общение продолжалось почти 4 часа. Сегодня работа двух Президентов в Москве продолжится. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщаются с космонавтами и обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере.

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# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко

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