Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было

Женщины должны летать в космос, а не отправляться на войну. А у Беларуси есть еще подготовленные девушки, которые в рамках сотрудничества с Россией будут готовы отправиться на МКС с миссией. Об этом накануне шла речь в Кремле, куда Президент нашей страны прибыл на переговоры со своим российским коллегой в рамках рабочего визита.

Примечательно, что день для двух государств был космически особенным. В Минске во Дворце Независимости чествовали причастных к полету первого гражданина Беларуси в космос и саму участницу полета. Марина Василевская удостоена самого высокого звания Герой Беларуси. А в это время с космодрома Восточный, где 2 года назад и была озвучена идея о реализации такой задумки в рамках Союзного государства, стартовала новейшая ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5». Наши страны и дальше готовы развиваться в созидательном направлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам за космос. Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полета бы не было. Но мы договорились, что должна полететь белорусская женщина.

Владимир Путин, Президент России:

Вы предложили.

Александр Лукашенко:

Да. Из двух с лишним тысяч мы выбрали шестерых, потом двоих (основного космонавта и дублера) и договорились с «Роскосмосом» (с Юрой Борисовым), что они с большим удовольствием будут с нами работать по развитию целой космической программы. Мы хотим в течение будущего, может, через 2 года забросить на орбиту с россиянами новый спутник с разрешающей возможностью 25 сантиметров. Это сильное слово будет, мы работаем над ним. Уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами и забросим его. И будем в плане космонавтов работать вместе.