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Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. военных

11 августа 2025 09:58
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Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. военных-0

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, планируется увеличить размер армии до 500 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Это больше, чем ранее объявленные президентом Каролем Навроцким намерения увеличить армию до 300 000 военнослужащих.

В настоящий момент в польских вооруженных силах служат около 206 000 человек, среди которых профессиональные солдаты, добровольцы, военнослужащие территориальных войск и резервисты. В будущем году будет внедрена новая система всеобщей военной подготовки.

Фото: pixabay

# Армия # Польша

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