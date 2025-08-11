Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. военных

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, планируется увеличить размер армии до 500 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Это больше, чем ранее объявленные президентом Каролем Навроцким намерения увеличить армию до 300 000 военнослужащих.

В настоящий момент в польских вооруженных силах служат около 206 000 человек, среди которых профессиональные солдаты, добровольцы, военнослужащие территориальных войск и резервисты. В будущем году будет внедрена новая система всеобщей военной подготовки.

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