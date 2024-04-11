Проложить маршрут. Какие мобильные приложения полезны велосипедистам?

Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть, может быть, приложение мобильное, которое может использовать велосипедист? Потому что, мне кажется, главное – проложить правильно маршрут.