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Проложить маршрут. Какие мобильные приложения полезны велосипедистам?

11 апреля 2024 20:35
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Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Есть, может быть, приложение мобильное, которое может использовать велосипедист? Потому что, мне кажется, главное – проложить правильно маршрут.

Проложить маршрут. Какие мобильные приложения полезны велосипедистам?-1

Евгений Гутарович, мастер спорта международного класса по велоспорту:
Да, безусловно, существуют такие приложения. Garmin, Strava, есть очень много разных приложений. Тогда можно не только по дорогам общего пользования проложить дорогу. Можно проложить дорогу, в общем-то, от точки А из Минска в Ратомку по пересеченной местности. Он проложит по тропинкам, лесу, через всякие возможные культурные места. Есть такое приложение.

Увеличивается количество дорожек. Как в Минске развивается велоинфраструктура – подробнее здесь.

# Велосипед # общество # Наталья Надольская # Евгений Гутарович

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