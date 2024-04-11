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Светоотражающие элементы и шлем. Как должен быть оборудован велосипед?

11 апреля 2024 20:41
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Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, велосипедист – участник дорожного движения?

Светоотражающие элементы и шлем. Как должен быть оборудован велосипед?-1

Виктор Ротченков, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь, полковник милиции:
Конечно.

Наталья Надольская:
Тогда, может быть, его велосипед должен быть как-то специально обозначен, оборудован? Нужны ли какие-то габариты, светоотражающие элементы, шлем у велосипедиста – есть какие-то требования?

Виктор Ротченков:
Конечно, есть требования к осветительным приборам – жилет. Такие же требования есть к самому велосипеду, в темное время суток, как он должен передвигаться. Есть определенные условия, в которым мы можем перевозить детей на велосипеде. В этом случае тоже должен быть специальный комплекс оборудования, тогда мы можем перевозить детей на велосипеде.

Наталья Надольская:
Шлем обязательно?

Виктор Ротченков:
Шлем рекомендую.

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# Велосипед # общество # Наталья Надольская # Виктор Ротченков

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