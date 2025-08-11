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В каком возрасте лучше всего учиться играть на аккордеоне? Вот несколько советов от профессионала

11 августа 2025 10:13
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Борисова, аккордеонистка.

Юрий Царев, ведущий:
Можно ли научиться играть самому на аккордеоне?

В каком возрасте лучше всего учиться играть на аккордеоне? Вот несколько советов от профессионала-2

Екатерина Борисова, аккордеонистка:
Я думаю, да, было бы желание, от этого, конечно, все зависит. Я тоже в детстве так пыталась. Но, откровенно говоря, поначалу, поскольку музыка была всегда у нас в доме, меня не привлекало и не было такого желания сразу идти в музыкальную школу.

Александр Меженный, ведущий:
Насколько сегодня аккордеон актуален? Насколько интерес у детей? У детей с какого возраста этот интерес пробуждается?

Екатерина Борисова:
Если это ранний возраст, младший школьный возраст, очень тяжело, потому что аккордеон достаточно массивный инструмент. Когда родители сразу хотят, когда ребенку 6-7 лет, приводят ребеночка в школу, я предупреждаю сразу, что будет очень тяжело, потому что зачастую инструмент больше, чем ребенок. Я рекомендую обычно отдавать, если уже прямо хочется, то в пятом классе.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Юрий Царёв # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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