Брали покататься в парках. Как изменилось отношение минчан к электросамокатам?

Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Кто кого выбирает, точнее, вы выбираете пользователей и начинаете им говорить, что самокаты это модно, хорошо или они понимают, что не надо крутить педали, доступно с телефона, можно прокатиться? Кто кого выбирает?
Игорь Лемешевский, представитель кикшеринговой компании:
Шеринг появился в Беларуси, то есть кикшеринг, и велошеринг в 2019 году. Если брать статистику длительности поездки и начало, окончание поездок, то мы видим такую интересную тенденцию, что если в 2019 году это было развлечение. Люди брали, потому что это было ново, необычно. Люди брали в парках покататься. Практически уже шестой сезон у нас идет, то есть мы видим снижение длительности поездки, изменение маршрута поездки и понимаем, что электросамокат стал так называемым транспортом последней мили, как его сейчас называют.
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