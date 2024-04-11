Брали покататься в парках. Как изменилось отношение минчан к электросамокатам?

Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Кто кого выбирает, точнее, вы выбираете пользователей и начинаете им говорить, что самокаты это модно, хорошо или они понимают, что не надо крутить педали, доступно с телефона, можно прокатиться? Кто кого выбирает?