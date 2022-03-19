Там погибло более 17 тысяч человек. Вот как в Озаричском лагере смерти фашисты издевались над людьми
Новости Беларуси. Одно из самых бесчеловечных преступлений в мировой истории. 19 марта 78-я годовщина освобождения узников Озаричского лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
50 тысяч человек стали участниками чудовищного эксперимента, который в годы Второй мировой войны здесь провели фашисты. Заключенных использовали для создания «биологического щита». План лично утвердил Гитлер.
С теми, кто пережил 10 дней ада, пообщалась Анна Корольчук.
– Пытали меня, он надрезал ножом и плоскогубцами драл кожу. Где была? Я говорю: у бабушки. Нет, в партизанах была. А я в партизанах была.
– Тогда признались?
– Да ну.
Глубокие шрамы от жестокости немцев остались не только в сердце женщины, но и на ее теле. Полине Макеевой было всего 8 лет, когда ее вместе с братом и сестрой фашисты привезли в Озаричи. Детей буквально пнули в болото, где люди группировались, чтобы не замерзнуть. Чтобы спасти младшую сестру, Полина Яковлевна носила девочку на плечах.
«А он на вышке стоит и рогочет». Бывшая узница Озаричского лагеря смерти рассказала о своём содержании – подробнее здесь.
Анна Корольчук, корреспондент:
Озаричи отличались от других лагерей смерти. Здесь не было массовых расстрелов, узников не травили газом, не жгли в печах. Из людей делали бактериологическое оружие. Женщин, стариков и детей заражали тифом, чтобы эпидемия остановила наступление советской армии.
Людей держали под открытым небом. Запрещали строить шалаши и землянки, разводить костры. Воду приходилось пить прямо из болота. Тела умерших за пределы лагеря не увозили, чтобы болезнь быстрее перекинулась на остальных. За 9 дней в лагере смерти Озаричи погибли более 17 тысяч человек. Когда 65-я армия под командованием генерала Батова пришла освобождать узников, оказалось, что вся территория вокруг заминирована. Солдаты сделали узкую тропинку, по которой выводили изможденных людей.
Владимир Гордиенко, председатель Калинковичской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:
Как освобождали? Нам сказали по одному гуськом идти вслед за взрослыми. Хасид шел, пошел в сторону – ему полноги оторвало.
Сын бывшего узника Озаричского лагеря смерти: слезы на глазах, потому что мой отец с сестрой и мамой был здесь (подробнее тут).