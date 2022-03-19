Там погибло более 17 тысяч человек. Вот как в Озаричском лагере смерти фашисты издевались над людьми

50 тысяч человек стали участниками чудовищного эксперимента, который в годы Второй мировой войны здесь провели фашисты. Заключенных использовали для создания «биологического щита». План лично утвердил Гитлер.

– Пытали меня, он надрезал ножом и плоскогубцами драл кожу. Где была? Я говорю: у бабушки. Нет, в партизанах была. А я в партизанах была.

– Тогда признались?

– Да ну.

Глубокие шрамы от жестокости немцев остались не только в сердце женщины, но и на ее теле. Полине Макеевой было всего 8 лет, когда ее вместе с братом и сестрой фашисты привезли в Озаричи. Детей буквально пнули в болото, где люди группировались, чтобы не замерзнуть. Чтобы спасти младшую сестру, Полина Яковлевна носила девочку на плечах.