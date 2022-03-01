Лукашенко проведёт 1 марта несколько совещаний. Какие темы в центре внимания Президента и правительства?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 марта проведет несколько совещаний. Главная тема – безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не только ввиду сложной военной обстановки в регионе. В центре внимания и экономическая стабильность.

Итак, в графике Президента – расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить складывающуюся обстановку. Кроме членов Совета безопасности, в зале совещаний – руководство правительства и экспертное сообщество. Далее ожидаются подробности встречи по экономике. Как сообщает «Пул Первого», в планах обсуждение и срочных вопросов. В пресс-центре журналисты обсуждают вероятность задать свои вопросы Президенту.

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