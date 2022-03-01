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Помогают восстановиться после коронавируса. В Гомельской туберкулёзной больнице открылось отделение реабилитации

01 марта 2022 06:40
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Новости Беларуси. Белорусские больницы постепенно возвращаются к обычному режиму оказания медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная коронавирусная волна миновала. Накануне к приему плановых пациентов приступили отделения столичных клиник.  

Помогают восстановиться после коронавируса. В Гомельской туберкулёзной больнице открылось отделение реабилитации-1

А вот в Гомельской туберкулезной больнице помогают тем, у кого болезнь все же оставила тяжелый след. Там открылось отделение реабилитации. Пациентов будут принимать со всей области. Одновременно восстанавливать силы в нем могут 40 человек.  

Помогают восстановиться после коронавируса. В Гомельской туберкулёзной больнице открылось отделение реабилитации-4

После реконструкции корпуса переоборудовали 12 палат, зал лечебной физкультуры, кабинеты массажа, физиотерапии, электросвета, теплолечения и ингаляторий. Открыт кабинет психолога. Чтобы организовать прием пациентов на должном уровне, гомельские медики перенимали опыт минских коллег. Первых пациентов реабилитационный стационар принял в начале февраля. Сейчас в отделении находится 12 человек.  

Помогают восстановиться после коронавируса. В Гомельской туберкулёзной больнице открылось отделение реабилитации-7

Наталья Журавлева, главный врач Гомельской областной туберкулезной больницы:  
Мультидисциплинарная бригада осматривает пациента, решает где, какое превалирующее направление, нужно больше уделить ему внимания. Они собираются периодически, обсуждают – пошел эффект у одного, второго, где, что у пациента. На что уделить внимание. Для каждого пациента. Это на самом деле очень важно и это работает.  

Помогают восстановиться после коронавируса. В Гомельской туберкулёзной больнице открылось отделение реабилитации-10

Анатолий Коцелапов, житель Гомельского района:  
Здесь очень много процедур: и физиопроцедуры, и ингаляции, и массажи, и лечебная физкультура. Короче, мы загружены. Так что большое спасибо и персоналу, и лечащему врачу.  

Помогают восстановиться после коронавируса. В Гомельской туберкулёзной больнице открылось отделение реабилитации-13

Эффект от ранней реабилитации тяжелых пациентов показал – отделение востребовано. Приводить в форму будут не только перенесших коронавирус, но и людей с заболеваниями легких. Средний курс реабилитации – две недели.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Журавлева # Анатолий Коцелапов # Фотофакт

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