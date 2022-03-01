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На 6,3%. В Беларуси с 1 марта вырастут пенсии

01 марта 2022 06:26
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 марта повышаются пенсии. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На 6,3%. В Беларуси с 1 марта вырастут пенсии-1

В результате перерасчета размер трудовых и пенсий по возрасту, а также за выслугу лет, по случаю потери кормильца или инвалидности увеличится на 6,3 %. Новые цифры зависят в том числе от стажа работы и других индивидуальных параметров. Положительную динамику связывают с увеличением средней зарплаты работников по стране. Тенденцию собираются сохранить и в будущем году. Всего из бюджета в 2022 году на выплату пенсий государство планирует выделить более 16 миллиардов рублей.     

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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