На 6,3%. В Беларуси с 1 марта вырастут пенсии

В результате перерасчета размер трудовых и пенсий по возрасту, а также за выслугу лет, по случаю потери кормильца или инвалидности увеличится на 6,3 %. Новые цифры зависят в том числе от стажа работы и других индивидуальных параметров. Положительную динамику связывают с увеличением средней зарплаты работников по стране. Тенденцию собираются сохранить и в будущем году. Всего из бюджета в 2022 году на выплату пенсий государство планирует выделить более 16 миллиардов рублей.

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