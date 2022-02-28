«Достигнуты определённые договорённости». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной

Беларусь, как и обещала, продолжает выполнять все свои обязательства и перед Россией, и перед Украиной, чтобы как можно раньше остановить кровопролитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области завершились переговоры российской и украинской сторон. На берегу Припяти состоялся только первый раунд.
Переговоры могут стать началом процесса, который не допустит «славянской весны». Таким мнением с журналистами поделился глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, наша страна готова внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной. Он также рассказал, что за переговорным процессом внимательно следил Президент Александр Лукашенко.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Очень важную роль сыграл телефонный разговор Президента Лукашенко с Президентом Зеленским. Когда, я так понимаю, были определенные сомнения в необходимости организации этой встречи. Достигнуты определенные договоренности, которые внушают осторожный оптимизм. Мы рады, что это состоялось на белорусской земле, потому что Беларусь готова сделать все, чтобы были найдены пути для разрешения всех кризисных, проблемных вопросов.