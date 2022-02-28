«Достигнуты определённые договорённости». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной

Беларусь, как и обещала, продолжает выполнять все свои обязательства и перед Россией, и перед Украиной, чтобы как можно раньше остановить кровопролитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области завершились переговоры российской и украинской сторон. На берегу Припяти состоялся только первый раунд.

Переговоры могут стать началом процесса, который не допустит «славянской весны». Таким мнением с журналистами поделился глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, наша страна готова внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной. Он также рассказал, что за переговорным процессом внимательно следил Президент Александр Лукашенко.