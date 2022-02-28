Прямой эфир

«Достигнуты определённые договорённости». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной

28 февраля 2022 20:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь, как и обещала, продолжает выполнять все свои обязательства и перед Россией, и перед Украиной, чтобы как можно раньше остановить кровопролитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области завершились переговоры российской и украинской сторон. На берегу Припяти состоялся только первый раунд.

«Достигнуты определённые договорённости». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной-1

Переговоры могут стать началом процесса, который не допустит «славянской весны». Таким мнением с журналистами поделился глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, наша страна готова внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной. Он также рассказал, что за переговорным процессом внимательно следил Президент Александр Лукашенко.

«Достигнуты определённые договорённости». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Очень важную роль сыграл телефонный разговор Президента Лукашенко с Президентом Зеленским. Когда, я так понимаю, были определенные сомнения в необходимости организации этой встречи. Достигнуты определенные договоренности, которые внушают осторожный оптимизм. Мы рады, что это состоялось на белорусской земле, потому что Беларусь готова сделать все, чтобы были найдены пути для разрешения всех кризисных, проблемных вопросов.

«Достигнуты определённые договорённости». Макей о результатах переговоров между Россией и Украиной-7

Делегации России и Украины поблагодарили Беларусь за организацию переговорного процесса. Следующая встреча украинской и российской сторон состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Читайте также:  

«Стороны уезжают для консультаций в столицы». Советник главы офиса президента Украины о переговорах с Россией 

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции

Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов  

# Международная политика # Владимир Макей # Владимир Зеленский # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции
28 февраля 2022 17:19

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции

Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов
28 февраля 2022 13:38

Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов

Москва и Киев сели за стол переговоров. Украинцы прилетели на военном вертолёте
28 февраля 2022 10:28

Москва и Киев сели за стол переговоров. Украинцы прилетели на военном вертолёте