Прямой эфир

На фоне геополитической ситуации и антироссийских санкций. В Беларуси повысили ставку рефинансирования

01 марта 2022 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования повышается до 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято на фоне резкого обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций, принятых странами Запада.  

На фоне геополитической ситуации и антироссийских санкций. В Беларуси повысили ставку рефинансирования-1

Ключевой банковский показатель является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентов по банковским кредитам. Вместе с ее размером повышается и ставка по кредиту овернайт – до 13 % годовых и депозиту овернайт – до 11 % годовых. Национальный банк информирует, что продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в стране.  

На 6,3%. В Беларуси с 1 марта вырастут пенсии.  

# Нацбанк Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марзалюк: неважно, признаёт Макрон или ещё какой-нибудь Микрон, главное, чтобы белорусы считали этот закон важнейшим
28 февраля 2022 20:23

Марзалюк: неважно, признаёт Макрон или ещё какой-нибудь Микрон, главное, чтобы белорусы считали этот закон важнейшим

Михаил Орда об участковых комиссиях на референдуме: «Работали блестяще, слаженно, профессионально»
28 февраля 2022 20:20

Михаил Орда об участковых комиссиях на референдуме: «Работали блестяще, слаженно, профессионально»

Александр Лукьянов о результатах референдума: очень рад, что белорусы сделали правильный выбор
28 февраля 2022 20:10

Александр Лукьянов о результатах референдума: очень рад, что белорусы сделали правильный выбор