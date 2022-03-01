На фоне геополитической ситуации и антироссийских санкций. В Беларуси повысили ставку рефинансирования

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования повышается до 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято на фоне резкого обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций, принятых странами Запада.

Ключевой банковский показатель является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентов по банковским кредитам. Вместе с ее размером повышается и ставка по кредиту овернайт – до 13 % годовых и депозиту овернайт – до 11 % годовых. Национальный банк информирует, что продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в стране.