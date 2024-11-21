Цифры ужасают! В стране продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа

Привлечь к ответственности всех нацистских пособников, ушедших от нее. Цель масштабного расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В последнее время предпринимаются попытки переписать и сфальсифицировать историю. Чтобы не допустить этого и заполнить исторические пробелы, три года назад принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам совершения ужаснейших преступлений нацистскими карателями и их соучастниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы расследования подтверждено, что масштабы трагических событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, намного шире, чем считалось ранее. Теперь доподлинно известно, что немецкие фашисты уничтожили не менее трех миллионов граждан на белорусской территории. Установлено ранее неизвестных более 40 карательных операций и свыше сотни лагерей смерти. Больше 3 100 ранее неизвестных сельских населенных пунктов были сожжены немецко-фашистскими захватчикам полностью или частично Из них 102 постигла трагическая судьба Хатыни. И эти страшные цифры будут только увеличиваться, ведь работа продолжается. Сегодня главное – достучаться до каждого, рассказав о результатах расследования.

Сергей Шакунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Беларуси: Мы видим, как по периметру нашего государства в отдельных странах нацизм, к сожалению, поднимает голову. Такое становится возможным в том числе и по причине неосведомленности населения об истинных причинах начала Великой Отечественной войны. О роли тех или иных европейских стран в геноциде советского народа. Белорусский народ – это часть советского народа.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Министерства обороны Беларуси:

У людей не было при себе каких-либо предметов, которые позволили бы установить их личность. Как правило, они отбирались. То есть очень тяжело установить. Но отдельные фрагменты, конечно, попадались. Это какие-то личные предметы обихода, может быть, расчески, ложки с нацарапанными на них фамилиями, инициалами. Если это военнослужащие, например, то бывают варианты: либо личный опознавательный знак, посмертный медальон, либо, возможно, какая-то государственная награда.

Всем известно утверждение: война не закончена, пока не похоронен последний солдат, и память о каждом павшем воине действительно бессмертна. Уже в 2025 году будет отмечаться юбилей Великой Победы. В Беларуси уже запланировано немало инициатив и программ, направленных на сохранение исторической памяти. Не безучастен и наш телеканал. Поистине народным стал проект СТВ «Незабытые истории» – это семейные воспоминания о военных подвигах дедов и прадедов наших телезрителей. Ведь нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война.