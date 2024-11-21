Пищевая непереносимость или уже аллергия? Как это понять, рассказал нутрициолог

Арахис и шоколад, пушистый котик и букет цветов – спровоцировать аллергию может все, что угодно. Эта болезнь в буквальном смысле отравляет жизнь миллионам. Еще в конце 20-го века Всемирная организация здравоохранения предупредила, что аллергия станет, пожалуй, самой большой проблемой мирового здравоохранения. И, кажется, действительно прогнозы начинают сбываться. Что же такое аллергический марш, может ли стресс стать причиной аллергической реакции, передается ли аллергия по наследству – об этом и не только поговорим ток-шоу «Точки над «i».

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Если аллергия, то это резкое ухудшение состояния даже при малом количестве: один орешек съели – все, стало плохо. Если это аллергия, аллергическая реакция – то это зуд, крапивница, удушение, может быть тошнота, даже и рвота, кашель, глаза слезятся… То есть все, что отличается от своего обычного здорового состояния, это уже признаки аллергии. Пищевая непереносимость отличается тем, что она не сразу проявляется, через некоторое время может проявиться. Вы можете съесть 100 грамм орехов и только на 105-ый грамм проявится аллергия. Так же и про глютеносодержащие продукты, молочные продукты: кто-то съест кусочек хлеба – все будет в порядке, а у кого-то сразу аллергия проявится. Если вы много едите глютеносодержащих продуктов, пьете много молока, и через некоторое время чувствуете, что что-то не так с желудочно-кишечным трактом, то, скорее всего, это пищевая непереносимость.