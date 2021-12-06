Лукашенко: «Против нас воюют в СМИ, в политике, в дипломатии, в экономике – во всём. Просто подошли к горячей войне»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике – во всем. Просто подошли к горячей войне. Нет только горячей войны. Они найдут, за что уцепиться. Главное, чтобы вы понимали, что эта цепь от моря Балтийского до Черного моря – это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент, посчитали, что вот все, сейчас можно замкнуть балто-черноморский этот пояс. Как его раньше называли санитарным кордоном, а в прошлом году он уже не был как цель санитарный кордон. Не в санитарном кордоне дело. Надо было под Смоленск зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией.

За этот месяц вы очень многое увидите, многое поменяется. Многое мы увидим. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем. России ярлык повесили, что она собирается напасть на Украину. Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится, и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что мы тут рядом. Поэтому какие-то развязки – я думаю, очень большие – будут и после Нового года.