Лукашенко: при назначении людей надо смотреть, служил или не служил. Это важно!

Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы. Всего три десятка назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, общаясь с чиновниками, попросил их в первую очередь говорить о проблемах. «Безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны власти быть не должно», – вот, пожалуй, главный месседж Президента тем, кто сегодня получил портфели, а вместе с ними и колоссальную ответственность.

Что касается кадров, которые от проблем хотят сбежать на другие должности. Такой возможности больше не будет без разрешения руководителя местной вертикали.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Я им всем это рассказал. У каждого из них вот эта кадровая система мониторинга будет установлена, ну, грубо говоря, на компьютере, лежать на столе. Все специалисты из всех отраслей, это не только сельское хозяйство, учитель, врач, все ценные для района специалисты теперь могут уволиться по обоснованным причинам только с разрешения председателя райисполкома. Плюс по последнему указу, уже мы это тоже начинаем контролировать, руководители ключевых предприятий района, не только государственных, но и частных, то же самое, будут согласовываться с подачей председателя района.

С кадрами связана проблема 2, озвученная назначенцами. Дело в том, что молодые люди по окончании обучения во время отработки по распределению часто оказываются призванными в ряды белорусской армии. Срок службы идет в зачет отработки, и в конечном счете специалист неохотно возвращается на прежнюю работу.

Дмитрий Крутой:

Уже из армии, естественно, наши военные ведут свою работу, стараются на контракте толковых ребят дальше оставить по военной линии. Ну а так они, возвращаясь из армии, через какое-то время из хозяйства уходят очень быстро. Очень много будущих предриков поднимает этот вопрос.