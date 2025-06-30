Более 150 мероприятий пройдёт в Минске ко Дню Независимости

Концерты, акции и праздничный фейерверк. На этой неделе Беларусь ярко и масштабно отметит День Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные мероприятия проходят уже сейчас. Их в столице запланировано более 150. В том числе свыше 40 – непосредственно 3 июля.

Традиционно в 12 часов дня начнется церемония возложения цветов на площади Победы, которая откроет праздничные мероприятия. Основной точкой станет локация у Дворца спорта, где с 12:00 до 23:00 пройдут концерты с участием артистов белорусской эстрады. Площадка будет работать на протяжении трех дней – до 5 июля включительно. Кроме того, здесь же откроется ярмарка.

А в 21:00 у стелы «Минск – город-герой» запланирован большой гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне». Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.