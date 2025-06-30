Лукашенко: делайте, что хотите, но чтобы скотина была жива!
Начинаем с большого кадрового дня во Дворце Независимости. Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы. Всего три десятка назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущий столь масштабный кадровый день был чуть более месяца назад, сегодня продолжение большой работы.
Александр Лукашенко, общаясь с чиновниками, попросил их в первую очередь говорить о проблемах. «Безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны власти быть не должно», – вот, пожалуй, главный месседж Президента тем, кто сегодня получил портфели, а вместе с ними и колоссальную ответственность. Итак, чем займутся новые руководители на местах? И какие задачи чиновникам сегодня поставил Президент?
Репортаж Алены Сыровой.
Пожалуй самый массовый кадровый день во Дворце Независимости начался сегодня с назначения руководителей местной вертикали и затронул сразу пять областей Беларуси. Зампреды облисполкомов, предрики, помощники Президента. Всего в списке почти два десятка человек. Сам собою возникает вопрос: а чего так резко и так много людей покидают свои должности?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что, плохо работают?
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Предыдущие председатели находились в должности много лет, более пяти лет.
Александр Лукашенко:
Ну так и что? Пусть 10 работают, если они хотят и у них получается. Читайте здесь.
Я, кстати, не так, как обычно, хотел бы провести разговор с вами, а больше услышать от вас какие-то проблемы. На что нам необходимо обратить внимание? Ну и, естественно, вы на что хотите обратить внимание в своей работе?
Но прежде еще раз о требованиях к руководителям со стороны Президента, который людей слышит, в отличие от тех, на кого ему жалуются, что характерно, не столько за какие-то поступки, а за их отсутствие. Или еще грустнее, за безразличие.
Лукашенко: безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно!
Недовольство – повод внешним силам подогреть ситуацию. К чему это может привести, мы видели и на своем опыте в 2020 году, хорошо видим и сегодня на Юге. Так что, примеряя на себя образ страуса перед проблемами, играем с огнем. Главнокомандующий – еще раз популярно для тех, кто не понимает.
Александр Лукашенко:
Вы видите, что вокруг. Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут. Вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться. Поэтому давайте будем принимать решения и решать вопросы, которые на поверхности. И решения должны быть: простые, сложные, еще более сложные.
Потому важно видеть проблемы. Глава АП по итогам собеседований систематизировал и выдал по порядку то, что видят на местах руководители.
Александр Лукашенко:
Так что же у наших людей на слуху? О чем они говорят больше всего? Чего не хватает? Нам где-то надо обратить на что-то внимание.
Дмитрий Крутой:
Первая тема, которая фактически в рамках собеседования со всеми кандидатами на должность председателя райисполкома поднимается, – это острая ситуация с падежом. Многочисленные совещания, ваши в том числе...
Александр Лукашенко:
Что, они поднимают эту тему?
Дмитрий Крутой:
Да, потому что многие занимают должность первого заместителя, отвечающего за сельское хозяйство.
Александр Лукашенко:
Они что, против, за? Или это неправильно поставлен вопрос, или они сами уже дожили до того, что уже нас подталкивают к тому, что эта проблема есть. Что, падежа нет? Есть. Дальше развиваться, если нет молока, мяса, не будет, если нет скота, дальше развития не может быть для сельского хозяйства. Кто это не понимает из присутствующих? Понимают. Тогда в чем дело?
Как потом оказалось, за такой яркой формулировкой – не опасение за сохранность животных, а нежелание нести за это ответственность.
Александр Лукашенко:
Ну, хорошо, если они поднимают эту проблему, но видишь с какой стороны: это плохо, потому что могут уволиться или увольняются ветврачи. Слушайте, ребята, это не подход. Это даже не обсуждается. Делайте, что хотите, но чтобы скотина была жива. Каждый должен, прежде чем пойти учиться в сельхозакадемию или еще куда-то, инженером, ветврачом, агрономом, зоотехником, тысячу раз подумать. Ты чего туда идешь? Иду, чтобы потом работать по этой должности. Другого быть не должно. Просто диплом получить не получится. Не то время. Слушайте, мы в жизни обычной, кто-то там ошибся не ошибся, но мы с первого курса начинаем приобщать их к тому труду, который им придется осуществлять. Так вы делайте выводы на первом курсе. А не то, что вы закончили вуз, поработали где-то: не хочу работать, потому что с меня требуют за падеж. Слушайте, а как иначе? Какие показатели должны быть для ветврача важнее? Я как вчерашний директор говорю, что наиважнейший показатель – это падеж скота. Если есть падеж, какой ты ветврач? Это касается и зоотехника. Он организатор отрасли. Он отвечает за содержание.
И можно сколько угодно искать причины, проводить семинары и обучения. Говорить о технологии и о том, что вот-вот мы все фермы уберем, оставим только молочно-товарные комплексы и заживем, но и тогда животные будут умирать, если отдельно взятый человек по-человечески не будет относиться к своим обязанностям.
Александр Лукашенко:
Это они вам, Дмитрий Николаевич, могут рассказать, но не мне. Я работал дояром и работал телятником, ну, по досмотру телят. Я работал больше вас и больше их, и мне эту сказку рассказывать не надо. Тогда вообще никакой технологии не было. Но телята не умирали. И у ветеринара, кроме доброго слова, никаких лекарств не было. Почему не умирали? Потому что относились как следует к этому теленочку, как к детям. Это до сих пор во мне. Причем здесь технология? И мы расслабляем людей. Им говорим: вы знаете, ну, ждите, комплексы построим, падежа не будет. Падеж от нашего безразличия, от того, что мы плохо организовываем содержание. Ну ладно, было бы там 1-2 %, потому что не хватает ветврачей, лекарств не хватило. Хотя это не так. Если не хватает лекарств, это виноваты начальники, не закупили эти лекарства вовремя. Вот в каком плане надо разбираться. И я хочу вас предупредить: прощения здесь не будет. Ветврачи увольняются. Хотел бы я увидеть, сколько уволилось. Ну, может из нескольких тысяч 10-15 уволилось, но они не решают проблему, а мы все слушаем: ах, увольняются. Пусть увольняются. Мы имеем право с них спросить. Потому что мы их учили. Обучение специалиста высокого уровня стоит немало. Это огромные деньги. Это благо для наших людей.