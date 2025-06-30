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В Минске прошло торжество для выпускников колледжей

30 июня 2025 17:40
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В Минске торжественно поздравили выпускников колледжей. Праздник объединил более 5 тысяч юношей и девушек. Концертная программа включала интерактивную часть – проведены увлекательные конкурсы. А самым приятным моментом вечера стало вручение дипломов десяти лучшим выпускникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошло торжество для выпускников колледжей -2

Лада Епенкова, выпускница Минского государственного медицинского колледжа:
Здорово здесь находиться. Очень приятно, что нам сделали такой замечательный бонус, что произошло вручение на сцене. Я собираюсь поступать на целевое, на лечебный факультет. И хочу остаться жить и работать в Беларуси. Очень нравится моя страна. Если честно, не хочу уезжать, 18 лет здесь живу, никаких минусов. 

В Минске прошло торжество для выпускников колледжей -4

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Выпускаются ребята по разным специальностям и направлениям, которые сегодня востребованы в Минске, в Республике Беларусь. У них есть все возможности для того, чтобы развиваться, строить успешную карьеру. И понимаем, что, развивая профессионально-техническое образование, мы развиваем нашу любимую Республику Беларусь. 

В Минске свыше полусотни колледжей. Они готовят специалистов по многим направлениям. Постоянно открываются новые специальности. Этому предшествует совместная работа учреждений образования с организациями – заказчиками кадров. Выпускников готовят с учетом запросов рынка труда.

# Выпускной # Образование в Беларуси

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