Лукашенко: в Беларуси надо аккуратно выстроить систему прихода к власти нового поколения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы аккуратно должны выстроить систему не перехода власти от Лукашенко к Петрову, Сидорову… Нет. А прихода к власти нового поколения. Здесь сидящие – это новые люди. Фактически во власти. И руководители партий, и депутаты, и молодые депутаты. Люди, показавшие себя патриотами, которые могут удержать страну, могут ее дальше совершенствовать. Совершенствуя, сохранить. Я очень надеюсь, что они… Нет, не сохранят такую Беларусь, как сейчас. И не надо ее такую сохранять. Она все равно будет по жизни другой и будет совершенствоваться. Но я очень надеюсь, что это будут аккуратные, умные люди, которые, совершенствуя, будут идти от жизни.

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