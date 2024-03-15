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Лукашенко: в Беларуси надо аккуратно выстроить систему прихода к власти нового поколения

15 марта 2024 17:59
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Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси.

Лукашенко: в Беларуси надо аккуратно выстроить систему прихода к власти нового поколения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы аккуратно должны выстроить систему не перехода власти от Лукашенко к Петрову, Сидорову… Нет. А прихода к власти нового поколения. Здесь сидящие это новые люди. Фактически во власти. И руководители партий, и депутаты, и молодые депутаты. Люди, показавшие себя патриотами, которые могут удержать страну, могут ее дальше совершенствовать. Совершенствуя, сохранить. Я очень надеюсь, что они… Нет, не сохранят такую Беларусь, как сейчас. И не надо ее такую сохранять. Она все равно будет по жизни другой и будет совершенствоваться. Но я очень надеюсь, что это будут аккуратные, умные люди, которые, совершенствуя, будут идти от жизни.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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