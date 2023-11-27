Прямой эфир

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо

27 ноября 2023 09:02
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сметанное печенье на сковороде. Нам понадобится сметана, яйца, сахар, мука, разрыхлитель, сахарная пудра и растительное масло.

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо-1

Берем 270 граммов муки, одно куриное яйцо, 80 граммов сахара, 100 граммов сметаны и чайную ложку разрыхлителя. Наливаем немного растительного масла и замешиваем крутое тесто.

По этому рецепту печенье получается очень нежным и ароматным. Когда горячее, оно похоже на сырник, а когда остывает – на песочное печенье.

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо-4

Тесто должно быть слегка липким. Делим тесто на части, чтобы потом придать форму.

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо-7

Катаем шарики и придаем печенью форму шайбы.

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо-10

На предварительно разогретую сковородку добавляем растительное масло и обжариваем печенье по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой. Обжариваем печенье на среднем огне, чтобы оно успело приготовиться.

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо-13

Выкладываем печенье на тарелку. Его можно подавать с любым вареньем, джемом, можно обмакнуть в шоколад, посыпать сахарной пудрой либо подать с орехами. Блюдо готово!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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