Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим сметанное печенье на сковороде. Нам понадобится сметана, яйца, сахар, мука, разрыхлитель, сахарная пудра и растительное масло.

Берем 270 граммов муки, одно куриное яйцо, 80 граммов сахара, 100 граммов сметаны и чайную ложку разрыхлителя. Наливаем немного растительного масла и замешиваем крутое тесто. По этому рецепту печенье получается очень нежным и ароматным. Когда горячее, оно похоже на сырник, а когда остывает – на песочное печенье.

Тесто должно быть слегка липким. Делим тесто на части, чтобы потом придать форму.

Катаем шарики и придаем печенью форму шайбы.

На предварительно разогретую сковородку добавляем растительное масло и обжариваем печенье по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой. Обжариваем печенье на среднем огне, чтобы оно успело приготовиться.