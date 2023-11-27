Сергей Сивец проводит приём граждан в Заводском районе

При решении вопросов людей в Беларуси основополагающими остаются верховенство закона и справедливость. В нашем обществе диалог власти с гражданами строится именно по такому принципу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышение качества жизни, дебюрократизация государственного аппарата – такие задачи ставит Президент. А в решении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали. Существенный вклад делают парламентарии.

Единый день приема граждан проводят 27 ноября белорусские сенаторы. В каждой администрации района уже сейчас идут встречи с минчанами. Обратиться можно с любым вопросом: от торговли и ценообразования до жилищно-коммунального хозяйства и медицинского обслуживания. Так, к председателю Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Сергею Сивцу, который работает в Заводском районе, на прием записались шесть человек. Причем это жители не только столицы, но и регионов.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На определенном жизненном этапе у всех у нас возникают какие-то проблемы. И хорошо, когда эти проблемы решаются в плановом режиме и в соответствии с действующим законодательством и все эти тяжелые жизненные ситуации благополучно разрешаются. Но не всегда так, к сожалению, бывает. И право на обращение граждан к уполномоченным государственным органам, должностным лицам – это еще одна возможность постараться максимально оперативно и эффективно решить ту или иную тяжелую жизненную ситуацию.