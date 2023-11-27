Как научить Родину любить? Анонс ток-шоу «По существу»

Есть ли аншлаг в военно-политических клубах, почему допризывная подготовка снова в тренде и можно ли научить Родину любить? 27 ноября на площадке ток-шоу «По существу» развернется взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.