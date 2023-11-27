Прямой эфир

Как научить Родину любить? Анонс ток-шоу «По существу»

27 ноября 2023 10:06
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Есть ли аншлаг в военно-политических клубах, почему допризывная подготовка снова в тренде и можно ли научить Родину любить? 27 ноября на площадке ток-шоу «По существу» развернется взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Как научить Родину любить? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.

Присоединяйтесь к единственному на отечественных экранах ток-шоу, которое работает в прямом эфире, этим вечером на СТВ в 18:30.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

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